Starbucks devrait annoncer une baisse de son bénéfice par action au T4, mais une augmentation de son chiffre d'affaires en glissement annuel
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action Starbucks SBUX.O a baissé de ~1% ce mercredi avant la publication du rapport du 4ème trimestre fiscal après la clôture du marché, les analystes s'attendant à une augmentation du chiffre d'affaires grâce à la mise en œuvre du redressement de la société

** Les analystes s'attendent à ce que la chaîne de cafés annonce une baisse du BPA ajusté au T4 à 0,56 $ contre 0,80 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 9,35 milliards de dollars contre 9,07 milliards de dollars l'année dernière, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le chiffre d'affaires a battu les estimations 3 fois et le BPA 2 fois ** SBUX a travaillé sur une restructuration qui devrait coûter 1 milliard de dollars pour tenter de relancer ses ventes en perte de vitesse, annonçant en septembre qu'elle fermerait les magasins les moins performants en Amérique du Nord ** En juillet, elle a annoncé une augmentation plus importante que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre , l'amélioration de la demande en Chine, les changements de menus et les investissements dans la main-d'œuvre et l'exploitation des magasins contribuant à compenser le ralentissement des dépenses de consommation sur son marché intérieur ** SBUX s'est échangé pour la dernière fois à 84,47 $ contre une prévision médiane des analystes de 95 $. Le PT médian était de 99$ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 41 notations d'analystes: 7 "strong buy", 12 "buy", 17 "hold", 3 "sell" et 2 "strong sell

** Depuis le début de l'année, les actions de SBUX ont baissé de 7,4 %, contre un gain de 1,9 % pour l'indice de la consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Valeurs associées

STARBUCKS
84,2000 USD NASDAQ -1,44%
