Starbucks dépasse les estimations de ventes comparables au niveau mondial

29 octobre (Reuters News) - Starbucks SBUX.O a enregistré mercredi une hausse plus importante que prévu de ses ventes mondiales trimestrielles à magasins comparables, aidée par une reprise de la demande sur les marchés internationaux dans le cadre de la réorganisation en cours de ses activités américaines par le directeur général Brian Niccol.

Les ventes comparables ont augmenté après environ un an et demi de baisse, car M. Niccol a poursuivi son plan de fermeture des magasins sous-performants, de réduction des coûts opérationnels et d'amélioration de la dotation en personnel dans des endroits clés afin d'accélérer le service dans ses cafés.

En Chine, deuxième marché de Starbucks en dehors des États-Unis, la société a enregistré une hausse de 1 % de ses ventes comparables, après avoir renoué avec la croissance au dernier trimestre.

Starbucks a baissé les prix des produits autres que le café en Chine et a essayé d'offrir plus de personnalisation et de saveurs locales pour stimuler la demande, alors qu'elle fait face à la forte concurrence de marques locales telles que Luckin' Coffee.

Les ventes mondiales comparables ont augmenté de 1 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 0,14 %, selon les données compilées par LSEG.