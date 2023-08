Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: augmentation de 19% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Starbucks a publié mardi soir un BPA non-GAAP d'un dollar tout rond au titre de son troisième trimestre 2022-23, en augmentation de 19% par rapport à l'année précédente, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration d'un demi-point à 17,4%.



A 9,2 milliards de dollars, les revenus de la chaine de cafés se sont accrus de 12%, dont une hausse des ventes à magasins comparables de 10%, principalement en raison d'une augmentation de 5% de la fréquentation et d'une hausse de 4% du ticket moyen.



Si les ventes des magasins comparables en Amérique du Nord n'ont augmenté que de 7%, celles sur les marchés internationaux ont grimpé de 24%, tirées en particulier par un bond de 46% en Chine sur fond de réouverture après la politique de zéro Covid.





