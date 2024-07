Starboard Value acquiert 6,6 % de Match Group

(AOF) - Match Group, dont l'action avance de plus de 8% en avant-Bourse, a vu l'investisseur activiste Starboard porter sa participation dans la maison mère de Tinder à plus de 6,5%, a rapporté le Wall Street Journal. Le leader mondial du marché des rencontres en ligne la firme avait enregistré son pic boursier fin 2021, boosté par les multiples confinements, avec une capitalisation de près de 50 milliards de dollars, là où celle-ci s'est réduite aujourd'hui à 8,5 milliards de dollars.

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.