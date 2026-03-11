Starboard presse CarMax de revoir sa plateforme numérique et de réduire ses coûts
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:58
Starboard, qui détient environ 350 millions de dollars d'actions CarMax, propose également de limiter les dépenses de vente, générales et administratives entre 70% et 75% du bénéfice brut. Selon le fonds, une meilleure maîtrise des coûts permettrait à l'entreprise d'ajuster ses prix et de relancer la croissance. Il estime que des réductions de prix de 100 à 300 dollars par véhicule, associées à une tarification plus dynamique basée sur les données locales, pourraient améliorer la compétitivité.
Le fonds a aussi proposé la nomination de Bill Cobb, directeur général de Frontdoor, et de Jeffrey Smith, fondateur et PDG de Starboard Value, au conseil d'administration de CarMax. Starboard estime enfin que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient aider l'entreprise à rationaliser ses processus internes, réduire les tâches manuelles et moderniser des systèmes de gestion jugés vieillissants.
