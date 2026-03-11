 Aller au contenu principal
Starboard presse CarMax de revoir sa plateforme numérique et de réduire ses coûts
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:58

Le fonds activiste Starboard Value a appelé CarMax à réviser en profondeur sa plateforme numérique d'achat et de vente de véhicules d'occasion et à renforcer la discipline sur les coûts. Dans une lettre adressée au futur directeur général Keith Barr, le fonds estime que l'entreprise est "très en deçà de son potentiel". Il recommande notamment de simplifier le processus de reprise de véhicules en ligne et d'améliorer les taux de conversion afin de regagner des parts de marché dans un secteur de plus en plus dominé par la comparaison numérique.

Starboard, qui détient environ 350 millions de dollars d'actions CarMax, propose également de limiter les dépenses de vente, générales et administratives entre 70% et 75% du bénéfice brut. Selon le fonds, une meilleure maîtrise des coûts permettrait à l'entreprise d'ajuster ses prix et de relancer la croissance. Il estime que des réductions de prix de 100 à 300 dollars par véhicule, associées à une tarification plus dynamique basée sur les données locales, pourraient améliorer la compétitivité.

Le fonds a aussi proposé la nomination de Bill Cobb, directeur général de Frontdoor, et de Jeffrey Smith, fondateur et PDG de Starboard Value, au conseil d'administration de CarMax. Starboard estime enfin que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient aider l'entreprise à rationaliser ses processus internes, réduire les tâches manuelles et moderniser des systèmes de gestion jugés vieillissants.

