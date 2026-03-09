Starboard pousse Lamb Weston à doubler les réductions de coûts et à revoir ses activités après avoir pris une participation

Starboard Value a exhorté lundi Lamb Weston LW.N à doubler ses objectifs de réduction des coûts et à revoir ses opérations internationales, alors que l'investisseur activiste a révélé une participation dans le fournisseur de pommes de terre surgelées.

La société, qui fournit des accompagnements de pommes de terre et des amuse-gueules à des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Yum Brands YUM.N , avait conclu un accord avec l'investisseur activiste Jana Partners pour une représentation au conseil d'administration l'année dernière, évitant ainsi une bataille de procuration meurtrière .

Lamb Weston devrait viser une réduction totale des coûts d'environ 500 millions de dollars, selon Starboard, alors que l'entreprise prévoit actuellement de réduire ses coûts d'au moins 250 millions de dollars d'ici la fin de l'année 2028.

L'activiste a également demandé une révision des activités de la société en Asie-Pacifique, citant la concurrence croissante et les préoccupations selon lesquelles l'activité pourrait détourner l'attention d'un redressement plus large.

Le montant de la participation de Starboard n'a pas été précisé dans l'immédiat.

Starboard est un investisseur "depuis un certain temps" et a récemment augmenté sa position, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Dans sa lettre, l'investisseur activiste a également exhorté le conseil d'administration de Lamb Weston à fixer des objectifs pour les frais de vente, généraux et administratifs ajustés à 4,5 % du chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire de base de 25 % en tant qu'objectif à moyen terme.

"Un objectif de marge, plutôt qu'un objectif de réduction des coûts, offre plus de transparence et de responsabilité en permettant aux investisseurs de suivre facilement les progrès de l'entreprise au fil du temps", a déclaré Jeffrey Smith, membre gérant de Starboard.

Lamb Weston "apprécie le dialogue continu et constructif avec ses actionnaires, ainsi que les commentaires productifs visant à créer une valeur actionnariale à long terme", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

En décembre, la société a maintenu intactes ses prévisions annuelles pour la deuxième fois, malgré un trimestre positif, dans un contexte de pressions sur la demande et les coûts des matières premières.

Le mois dernier, Lamb Weston a nommé James Gray au poste de directeur financier et Jan Craps, vétéran de l'industrie des boissons, au poste nouvellement créé de président exécutif.

L'année dernière, sous la pression de Jana Partners, l'entreprise avait nommé l'initié Michael Smith au poste de directeur général .

Les actions de la société étaient en baisse de 1,5 % dans les premiers échanges, dans un contexte de faiblesse générale du marché. Elles avaient perdu environ 37 % en 2025.