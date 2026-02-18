Starboard demande à Riot Platforms d'accélérer la mise en place de centres de données d'IA

L'investisseur activiste Starboard Value a pressé mercredi Riot Platforms RIOT.O d'accélérer les contrats de centres de données d'intelligence artificielle, affirmant que le mineur de bitcoin s est bien placé pour capitaliser sur la demande en plein essor d'infrastructures d'intelligence artificielle.

Les actions de Riot ont augmenté d'environ 5 % dans les échanges avant bourse.

Cette initiative souligne un changement parmi les mineurs de crypto-monnaies, qui cherchent à utiliser leur grande capacité de puissance pour l'informatique d'intelligence artificielle, alors que les bénéfices de l'extraction de bitcoins restent volatiles et que la demande de centres de données d'intelligence artificielle croît rapidement.

Dans une lettre adressée à Jason Les, directeur général de Riot, et à Benjamin Yi, président exécutif, Starboard a déclaré que les entreprises d'informatique de haute performance et d'IA se tournent de plus en plus vers les mineurs de crypto-monnaies en tant que sources intéressantes de capacité énergétique à court terme pour les centres de données.

Les actions de Riot ont sous-performé les pairs qui ont obtenu des contrats AI/HPC importants, selon la lettre.

"Dans un environnement de demande AI/HPC aussi dynamique et en évolution rapide, Riot doit saisir de toute urgence cette opportunité extraordinaire", a déclaré Peter Feld, membre de la direction de Starboard, dans la lettre.

Riot n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Starboard, qui détient environ 12,7 millions d'actions de Riot, a déclaré que les deux principaux sites texans de l'entreprise, Corsicana et Rockdale, sont bien placés pour tirer parti de cette demande.

L'ensemble des installations offre environ 1,7 gigawatt d'énergie disponible adaptée à l'utilisation de centres de données d'intelligence artificielle, selon la lettre.

L'entreprise devrait se concentrer sur les locataires de haute qualité, de niveau investissement, y compris les hyperscalers, plutôt que de simplement rechercher les taux de location les plus élevés, a déclaré l'investisseur activiste.

Starboard a décrit le récent accord de Riot avec Advanced Micro Devices AMD.O comme un "signal positif", mais l'a qualifié de petit accord de preuve de concept.

L'investisseur activiste a reconnu les mesures prises par Riot pour améliorer la gouvernance et l'efficacité opérationnelle, notamment la nomination de nouveaux directeurs ayant une expérience des centres de données et l'embauche d'un responsable des centres de données.