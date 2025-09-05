Starboard a pris une participation importante dans BILL Holdings et prévoit de nommer des administratrices

Starboard a acquis une participation dans BILL Holdings alors que le cours de l'action de la société chutait

Quatre administratrices se présenteront aux élections cette année

Starboard pourrait proposer des candidates à ces postes

Starboard s'est efforcé d'obtenir des changements dans un certain nombre d'entreprises cette année

(Mise à jour du dépôt réglementaire, du cours de l'action et de la déclaration de la société) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Starboard Value détient une participation de 8,5 % dans BILL Holdings BILL.N et a l'intention de lancer un défi au conseil d'administration afin d'obtenir des changements dans l'entreprise de logiciels d'automatisation financière qui dessert les petites et moyennes entreprises dans le monde entier, a déclaré Starboard Value dans un document déposé jeudi.

Starboard a développé cette position suite à la chute récente du cours de l'action de BILL Holdings. La société a déposé un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui exige des gestionnaires d'actifs qu'ils déclarent leurs participations dans des sociétés américaines lorsqu'elles dépassent 5 %. Starboard a déclaré dans ce document qu'elle avait l'intention de faire pression pour que des changements soient apportés, ce qui confirme un rapport antérieur de Reuters .

Le cours de l'action a grimpé de 10 % dans les échanges après les heures de bureau, à la suite de la publication de l'article de Reuters.

La déclaration indique que Starboard a l'intention de proposer des candidates au poste d'administratrice, qu'il s'est engagé auprès de la société et qu'il compte poursuivre ses discussions avec la direction et le conseil d'administration.

BILL Holdings, qui a une valeur de marché de près de 5 milliards de dollars et voit plus de 1 % du produit intérieur brut américain transiter par sa plateforme, a vu son cours boursier perdre près de la moitié de sa valeur depuis janvier.

Depuis son introduction en bourse en 2019, les actions de la société basée à San Jose ont gagné 17 % mais ont dégringolé de 86 % depuis leur plus haut historique en novembre 2021 jusqu'à 46,69 dollars jeudi. La société a reconnu que son action était sous-évaluée lorsqu'elle a annoncé un plan de rachat d'actions de 300 millions de dollars en août.

BILL Holdings a déclaré dans un communiqué que son conseil d'administration et son équipe de direction s'engageaient à favoriser une croissance durable à long terme et à créer de la valeur.

"Nous croyons en l'avenir de BILL et sommes confiants dans notre capacité à stimuler la croissance du chiffre d'affaires et la rentabilité, et à créer une valeur durable pour nos clients, nos partenaires et nos actionnaires. Notre conviction est soulignée par le programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars récemment annoncé par la société", indique le communiqué.

La société a également déclaré que tous les actionnaires étaient importants et qu'elle prévoyait de "s'engager avec Starboard pour comprendre leurs points de vue, comme nous le faisons avec d'autres actionnaires"

Alors que la société s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 15 %, son cours n'est que de trois fois supérieur au chiffre d'affaires, ce qui en fait l'une des sociétés technologiques les moins chères, selon les analystes.

Quatre des 12 administratrices de la société se présenteront à l'assemblée annuelle de cette année et les sources ont déclaré que Starboard pourrait proposer jusqu'à quatre candidates avant la date limite de samedi. BILL a déclaré qu'elle prendrait en considération les candidates de Starboard lorsqu'elles seraient officiellement nommées.

Il n'a pas été possible d'obtenir plus de détails sur les changements envisagés par Starboard au sein de BILL Holdings.

Starboard nomme souvent des candidates au poste d'administratrice et conclut ensuite des accords avec des sociétés cibles telles que le fabricant de pansements Kenvue

KVUE.N , où le directeur général et directeur des investissements de la société, Jeff Smith, siège désormais en tant qu'administrateur, et la société de conception de logiciels Autodesk ADSK.O , où deux administratrices indépendantes ont rejoint le conseil d'administration au début de l'année.

Dans son rapport annuel 10-K déposé le mois dernier, la société a déclaré que ses "activités pourraient être affectées par des actions ou des propositions d'actionnaires activistes", ajoutant qu'une course aux procurations pourrait coûter du temps et de l'argent et que "si un activiste devait émerger, ses activités pourraient interférer avec notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et détourner des ressources de nos activités."

La nouvelle participation de Starboard dans BILL Holdings intervient à un moment où plusieurs rivaux de l'entreprise ont été rachetés par des acheteurs stratégiques ou des sociétés de capital-investissement. Les marchés des fusions et acquisitions sont devenus plus actifs après que les investisseurs se sont sentis plus à l'aise avec les nouvelles politiques tarifaires et fiscales du président Donald Trump.

Melio est racheté par Xero, tandis qu'AvidXchange est acheté par la société de capital-investissement TPG et qu'Esker a été racheté par Bridgepoint . Le rythme de l'activité a conduit certains analystes à spéculer sur le fait que BILL Holdings pourrait également être un candidat attractif à l'acquisition.

Starboard est réputé pour proposer des améliorations opérationnelles et insister sur les changements stratégiques dans les entreprises qu'il cible, et il a l'habitude d'investir dans le secteur technologique. La société a également été particulièrement active ces derniers mois, déclarant une participation de plus de 9 % dans le fabricant de matériaux d'ingénierie Rogers ROG.N et un investissement de plus de 9 % dans la société de voyage Tripadvisor TRIP.O .