Star Equity Holdings Inc devrait afficher une perte de 60 cents par action

* Star Equity Holdings Inc STRR.OQ STRR.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Old Greenwich Connecticut devrait déclarer une augmentation de 24,2% de ses revenus à 16,75 millions de dollars contre 13,48 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Star Equity Holdings Inc est une perte de 60 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Star Equity Holdings Inc est de 8,50 $, soit environ 76,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,02 $

