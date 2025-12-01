Star Entertainment (Australie) nomme Mathieson Jr. au poste de président du conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Star Entertainment SGR.AX a élu Bruce Mathieson Jr. au poste de président, consolidant ainsi la mainmise de la famille milliardaire Mathieson sur la société de casinos en difficulté, après que la famille et le groupe de jeux américain Bally's

BALY.N ont converti leurs prêts de sauvetage en actions.

La présidente Anne Ward a démissionné de son poste d'administrateur de la société, a déclaré Star dans un communiqué lundi.

Star, deuxième opérateur de casinos en Australie, basé à Sydney, s'efforçait d'éviter la faillite après des années de surveillance réglementaire qui l'ont laissé à court d'argent lorsque Bally's et la famille Mathieson ont présenté un plan de sauvetage de 300 millions de dollars australiens ( 196,32 millions de dollars).

Cette nomination est intervenue parallèlement à d'autres changements au sein du conseil d'administration, qui ont vu Soo Kim, présidente de Bally's, et George Papanier, président, nommés membres du conseil d'administration de Star en tant que représentants de Bally's. La société américaine contrôle désormais environ 38 % de Star Entertainment, tandis que la famille Mathieson détient une participation de 23 %.

Mathieson Jr. est le descendant d'un ancien directeur d'Endeavour Group EDV.AX , qui exploite la chaîne de magasins d'alcool Dan Murphy's en Australie.

(1 $ = 1,5281 dollar australien)