Standard & Poor's relève sa note de crédit sur Viridien
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 08:12
S&P indique que "la société a démontré une amélioration de la stabilité de ses performances au cours des dernières années dans un environnement de marché volatil, soutenue par la fin du contrat onéreux avec Shearwater en 2025, ainsi que par une gestion rigoureuse des coûts et une orientation vers des projets à plus forte valeur ajoutée."
Ce relèvement fait suite à la récente confirmation de la notation corporate de Viridien par Moody's à "B2" avec une perspective stable. En décembre dernier, Fitch Ratings avait confirmé sa notation à "B" avec une perspective stable.
"Nous restons concentrés sur le renforcement de notre profil financier, le maintien de solides performances et une allocation rigoureuse du capital au service de la création de valeur pour nos actionnaires", commente Jérôme Serve, directeur financier de Viridien.
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