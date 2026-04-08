 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Standard & Poor's relève sa note de crédit sur Viridien
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 08:12

Viridien annonce que Standard & Poor's a relevé sa notation de crédit long terme à "B", avec une perspective stable, contre une notation précédente "B-" avec une perspective positive, et sa notation des obligations senior sécurisées à "B ", contre "B" précédemment.

S&P indique que "la société a démontré une amélioration de la stabilité de ses performances au cours des dernières années dans un environnement de marché volatil, soutenue par la fin du contrat onéreux avec Shearwater en 2025, ainsi que par une gestion rigoureuse des coûts et une orientation vers des projets à plus forte valeur ajoutée."

Ce relèvement fait suite à la récente confirmation de la notation corporate de Viridien par Moody's à "B2" avec une perspective stable. En décembre dernier, Fitch Ratings avait confirmé sa notation à "B" avec une perspective stable.

"Nous restons concentrés sur le renforcement de notre profil financier, le maintien de solides performances et une allocation rigoureuse du capital au service de la création de valeur pour nos actionnaires", commente Jérôme Serve, directeur financier de Viridien.

Valeurs associées

VIRIDIEN
124,6000 EUR Euronext Paris -3,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank