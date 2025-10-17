Standard Lithium s'effondre à la suite d'une augmentation de son offre d'actions de 130 millions de dollars

17 octobre -

** Les actions cotées en bourse de Standard Lithium SLI.N ont baissé de 18,7 % à 4,38 $ après une augmentation de 130 millions de dollars du prix de l'action au cours de la nuit

** Le développeur canadien de lithium quasi-commercial a vendu () ~29,9 millions d'actions à 4,35 $, soit un escompte de 19,3 % par rapport à la dernière vente

** La taille de l'offre a été augmentée de 120 millions de dollars ()

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les investissements dans son projet du sud-ouest de l'Arkansas et son projet Franklin dans l'est du Texas, entre autres utilisations

** Morgan Stanley et Evercore sont les co-chefs de file des teneurs de livre pour l'offre, rejoints par BMO en tant que teneur de livre ** La société a ~208,34 millions d'actions en circulation au 16 octobre, selon le prospectus ** Jusqu'à jeudi, les actions cotées aux États-Unis ont augmenté de 60 % en octobre et ont plus que quadruplé au cours des six derniers mois