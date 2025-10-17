 Aller au contenu principal
Standard Lithium s'effondre à la suite d'une augmentation de son offre d'actions de 130 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre -

** Les actions cotées en bourse de Standard Lithium SLI.N ont baissé de 18,7 % à 4,38 $ après une augmentation de 130 millions de dollars du prix de l'action au cours de la nuit

** Le développeur canadien de lithium quasi-commercial a vendu () ~29,9 millions d'actions à 4,35 $, soit un escompte de 19,3 % par rapport à la dernière vente

** La taille de l'offre a été augmentée de 120 millions de dollars ()

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les investissements dans son projet du sud-ouest de l'Arkansas et son projet Franklin dans l'est du Texas, entre autres utilisations

** Morgan Stanley et Evercore sont les co-chefs de file des teneurs de livre pour l'offre, rejoints par BMO en tant que teneur de livre ** La société a ~208,34 millions d'actions en circulation au 16 octobre, selon le prospectus ** Jusqu'à jeudi, les actions cotées aux États-Unis ont augmenté de 60 % en octobre et ont plus que quadruplé au cours des six derniers mois

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
158,680 USD NYSE -0,86%
STANDARD LITHIUM
CAD TSX Venture 0,00%
STANDARD LITHIUM
5,900 CAD TSX Venture -22,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

