Standard Chartered et BlackRock lancent un fonds multi-actifs axé sur la région Asie-Pacifique

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Standard Chartered STAN.L s'est associé à BlackRock Inc. BLK.N pour lancer un fonds multi-actifs dédié à la région Asie-Pacifique, destiné aux investisseurs souhaitant bénéficier d'une exposition diversifiée dans cette région, a annoncé la banque lundi.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le fonds « Signature Select APAC Allocation Plus » offrira une exposition aux actions, aux titres à revenu fixe et aux placements alternatifs liquides.

* Il vise à générer une plus-value à long terme tout en produisant des revenus, a précisé Standard Chartered.

* Le fonds sera proposé aux investisseurs accrédités et professionnels dans les segments «Priority», «Priority Private» et «Private Banking» de la banque.

* Il sera initialement proposé à Hong Kong, à Singapour, aux Émirats arabes unis, à Jersey, en Malaisie, au Kenya et au Nigeria, puis sur d’autres marchés.

* BlackRock agira en tant que sous-gestionnaire du fonds, qui a été lancé dans le cadre de la plateforme « Variable Capital Company » de Standard Chartered.