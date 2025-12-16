 Aller au contenu principal
Stagnation des ventes au détail aux Etats-Unis en octobre
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 14:46

Les ventes au détail aux Etats-Unis sont restées inchangées en octobre, les ménages américains ayant notamment réduit leurs achats de voitures et d'essence, montrent des statistiques officielles publiées mardi susceptibles de susciter quelques questionnements quant à la santé actuelle de l'économie américaine.

A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3% en octobre.

Les ventes au détail de septembre ont toutefois été révisées à la hausse pour désormais faire apparaître une hausse de 0,1%, contre un repli de 0,1% annoncé auparavant.

La baisse de 1,6% des ventes de voitures a largement pesé sur la statistique, tout comme le repli des ventes des stations-service qui ont diminué de 0,8%.

Les ventes de mobilier ont au contraire augmenté de 2,3%, suivies par celles des articles de sport, loisirs, instruments de musique et livres ( 1,9%) et de l'habillement ( 0,9%).

