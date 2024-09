Stade Bauer : fin de l’exclusivité entre REALITES et TODD INTERESTS

Le groupe de développement territorial REALITES annonce la fin de l’exclusivité accordée au groupe TODD INTERESTS concernant la cession de l’exploitation du stade Bauer et la cession du stade lui-même. La période de négociations exclusives entre REALITES et TODD INTERESTS a expiré le 10 septembre à minuit. REALITES a décidé de ne pas octroyer une nouvelle exclusivité.



Les travaux « en site occupé » du stade Bauer (qui sera porté à 9 834 places) et de la Bauer Box (30 600 m2) avancent dans les délais prévus. Site d’entraînement des Jeux Olympiques de Paris 2024, le stade continue d’accueillir les matchs à domicile du Red Star FC, qui évolue cette saison en ligue 2.