Stabilité en vue des marchés américains après le rapport ADP, le secteur logiciel en plein bouleversement
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 15:08

Les Bourses américaines devraient flirter autour de l'équilibre à l'ouverture de la séance ce mercredi. Les investisseurs ont pris connaissance du rapport ADP de janvier sur l'emploi privé aux Etats-Unis. En outre, l'inquiétude des marchés monte face à la disruption provoquée par l'intelligence artificielle qui ébranle le secteur des logiciels. A 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P gagnent 0,14% alors que ceux sur le Nasdaq cèdent 0,23%.

Le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu en janvier : 22 000 emplois contre un consensus de 46 000, après 41 000 en décembre, selon l'enquête ADP. De plus, les salaires ont progressé de 4,5% sur un an.

Après le rapport ADP, aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PMI Composite de S&P Global en janvier à 15h45 suivi à 16h de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM en janvier.

En outre, les données sur les stocks américains de pétrole brut seront publiées à 16h30.

Une nouvelle pluie de résultats

Du côté des valeurs américaines, celles du secteur logiciel (Salesforce, Adobe) sont sous pression, pénalisés par les craintes liées à l'impact de l'IA. Anthropic a annoncé hier le lancement d'un plugin juridique (Legal Plugin) intégré à sa nouvelle plateforme agentique, Claude Cowork. Il s'agit d'un assistant intelligent capable d'effectuer des tâches administratives et juridiques concrètes de manière autonome. Ce nouvel outil d'Anthropic a déclenché une vague d'inquiétude sur les marchés. Les investisseurs craignent que ces innovations technologiques ne rendent obsolètes les solutions logicielles actuelles.

En outre, le secteur de l'IA pourrait être encore secoué après les déclarations du PDG de Nvidia Jensen Huang. Dans le cadre d'une interview accordée dans l'émission Mad Money sur la chaîne d'information CNBC, il a affirmé que Nvidia souhaitait participer à une future introduction en bourse d'OpenAI.

Hier après la clôture et ce mercredi, plusieurs résultats d'entreprises sont tombés.

Le géant des semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD) a publié des résultats pour le quatrième trimestre dépassant les attentes des analystes, avec un chiffre d'affaires de 10,27 milliards de dollars. Portée par une hausse annuelle de 34%, l'entreprise a vu son bénéfice net s'envoler à 1,51 MdUSD, contre 482 MUSD l'année précédente.

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive a revu à la hausse ses objectifs de réservations annuelles pour l'exercice fiscal 2026. Portée par la solidité de son catalogue actuel, notamment ses franchises de sport et ses titres mobiles, l'entreprise anticipe désormais des revenus compris entre 6,65 et 6,7 MdsUSD.

Chipotle Mexican Grill a publié mardi des résultats trimestriels dépassant les prévisions des analystes, avec un chiffre d'affaires de 2,98 MdsUSD et un bénéfice par action de 0,25 USD. Toutefois, la chaîne de restauration rapide américaine anticipe une année 2026 difficile avec des prévisions de croissance nulle pour ses ventes à périmètre constant.

De son côté, Mondelez a vu son BPA ajusté diminuer de 14,6% à changes constants sur l'ensemble de son exercice 2025, et a réalisé une croissance organique de ses revenus de 4,3%, conformément à ses objectifs d'il y a 3 mois.

Uber Technologies a dévoilé un bénéfice net ajusté (non GAAP) en croissance de 25% à 1,5 MdUSD au titre du quatrième trimestre 2025, soit 0,71 USD par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 35% à 2,5 MdsUSD.

Eli Lilly dévoile un BPA ajusté en progression de 42% à 7,54 USD pour le quatrième trimestre 2025, dépassant de 8% le consensus, pour des revenus en hausse de 43% à près de 19,3 MdsUSD, grâce à la croissance des volumes de Zepbound et de Mounjaro.

La biotechnologie Abbvie annonce un BPA dilué sur l'année 2025 de 2,36 USD, en baisse de 1,3%. En revanche, son chiffre d'affaires net annuel ressort à 61,16 MdsUSD, soit une augmentation de 8,6% sur une base déclarée et de 8,5% sur une base opérationnelle.

