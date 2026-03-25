Stabilité en vue à Wall Street, l'espoir d'une désescalade entre Washington et Téhéran
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:06
En réaction aux propos de Trump, l'Iran réfute toute négociation avec les Etats-Unis. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien - présenté par le site d'informations Axios comme l'interlocuteur de Washington - a parlé lundi "de fausses informations" utilisées "pour manipuler les marchés financiers et pétroliers". La diplomatie iranienne a juste reconnu avoir reçu, via des "pays amis", des "messages transmettant une demande américaine de négociations".
De son côté, Reza Amiri-Moghaddam, l'ambassadeur iranien au Pakistan, assure qu'aucune discussion n'est en cours. "Nous avons également entendu parler de tels détails par les médias, mais d'après mes informations - et contrairement à ce qu'affirme Trump - aucune négociation, directe ou indirecte, n'a eu lieu jusqu'à présent entre les deux pays", a-t-il affirmé.
Interrogé par la télévision d'Etat, le lieutenant-colonel Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du commandement central de l'armée iranienne, a aussi contredit le président américain en affirmant qu'aucune discussion n'était en cours entre les deux pays. "Vos conflits internes en sont-ils arrivés au point où vous négociez avec vous-mêmes ? Notre position est restée inchangée depuis le premier jour, et elle le restera : des gens comme nous ne conclurons jamais d'accord avec des gens comme vous", a-t-il annoncé.
Le Brent recule
Dans ce contexte, les prix du pétrole repassent sous les 100 dollars à nouveau. Le Brent perd de 0,33% à 99,58 dollars. Le WTI cède 0,37% à 88,51 USD.
"Le marché réagit effectivement de manière modérée à ce que pourraient être les conséquences d'un choc pétrolier prolongé car les investisseurs n'excluent pas que des accords ou un cessez-le-feu soient établis entre les différentes parties prenantes. Donald Trump n'a, en effet, aucun intérêt à ce que les prix de l'énergie restent élevés. Le pouvoir d'achat est une des premières considérations des électeurs américains et les élections de mi-mandat auront lieu en novembre", observe Mathieu Détouche, gérant marchés actions européennes chez Arkéa Asset Management.
Concernant les affrontements, l'armée israélienne a annoncé dans la nuit être en train de bombarder à nouveau Téhéran, après avoir fait état de missiles iraniens se dirigeant vers Israël. L'armée israélienne "a lancé une série de frappes visant les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran", a-t-elle écrit sur son compte Telegram officiel.
Du côté des valeurs, selon les informations rapportés par le média La Lettre, l'entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson souhaiterait prendre le contrôle de Nanobiotix, biotech française. L'intérêt de J&J pour Nanobiotix n'est pas anodin, étant donné que les deux sociétés sont liées depuis 2023 par un accord de licence mondiale, de co-développement et de commercialisation. Cet accord a, en outre, été amendé en mars 2025, afin de permettre à la société française d'alléger ses besoins en financement.
OpenAI a décidé de mettre un terme à Sora, sa technologie de génération vidéo par intelligence artificielle, entraînant directement la fin de son partenariat avec Walt Disney, signé seulement quelques mois auparavant. Présentée en 2024, Sora avait impressionné l'industrie du divertissement grâce à sa capacité à produire rapidement des vidéos réalistes. Cette innovation avait suscité autant d'enthousiasme que d'inquiétudes sur l'avenir des métiers créatifs.
Le distributeur de jeux vidéo GameStop continue de souffrir de la montée des ventes dématérialisées. Malgré des efforts de réduction des coûts, son chiffre d'affaires a nettement reculé sur le trimestre des fêtes. Le groupe a enregistré une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 1,10 milliard de dollars contre 1,28 milliard un an plus tôt. Cette contraction reflète les difficultés du modèle de distribution physique face à l'essor des téléchargements numériques, du streaming et des services par abonnement.
Microsoft a conclu un accord pour louer un projet de centre de données situé à Abilene, au Texas, initialement destiné à Oracle et OpenAI. Ce site, d'une capacité d'environ 700 mégawatts, se trouve à proximité du campus Stargate, un projet majeur d'infrastructures d'intelligence artificielle porté par les deux partenaires. Selon des informations du Wall Street Journal, Microsoft a trouvé un accord avec le développeur Crusoe après l'abandon du projet par ses occupants initiaux.
Le concepteur britannique de semi-conducteurs Arm entre sur le marché des puces en lançant son propre processeur dédié à l'intelligence artificielle. Cette évolution marque une rupture avec son modèle historique basé sur la licence de technologies. La société a ainsi dévoilé sa première puce développée en interne, baptisée AGI CPU, destinée à l'inférence en intelligence artificielle dans les centres de données. Meta figure parmi les premiers clients, aux côtés de plusieurs partenaires comme OpenAI, Cloudflare et SAP.
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