 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stabilité du CA pour Getlink en 2025, mais confiance pour l'EBITDA
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 08:10

Getlink dévoile un chiffre d'affaires stable (-1%) à un peu plus de 1,59 milliard d'euros en 2025, soutenu par la hausse des chiffres d'affaires d'Eurotunnel et d'Europorte dans un contexte de normalisation attendue de la contribution d'Eleclink.


Eurotunnel, qui opère le tunnel sous la Manche, a réalisé un CA en hausse de 4% à 1,20 MdEUR, dont des progressions de 2% pour les navettes et de 4% pour le réseau ferroviaire, tandis qu'Europorte a vu son CA croître de 2% à 172 MEUR.

"Alors que le marché du fret transmanche reste difficile, l'activité passagers gagne des parts de marché grâce à sa stratégie centrée sur la qualité de service", met en avant le directeur général Yann Leriche.

"Le segment grande vitesse confirme son dynamisme avec une croissance soutenue des trafics et des avancées majeures pour son développement futur, qu'il s'agisse de l'ouverture de nouvelles destinations ou l'arrivée de nouveaux acteurs", poursuit-il.

En revanche, Eleclink a enregistré un CA en baisse de 20% à 225 MEUR, reflétant la normalisation des marchés de l'électricité et la suspension de l'activité du 25 septembre 2024 au 5 février 2025, puis du 19 mai au 2 juin.

Getlink affiche sa confiance dans sa capacité à dépasser l'objectif d'EBITDA 2025 annoncé en mars compte tenu de l'accord conclu avec les compagnies d'assurance relatif aux indemnités liées aux pertes d'exploitation d'Eleclink en 2024.

Valeurs associées

GETLINK
16,3000 EUR Euronext Paris +0,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.01.2026 09:03 

    (Actualisé avec Volkswagen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, comme à Strasbourg, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales ( AFP / PATRICK HERTZOG )
    Municipales: moins de voitures, plus de vélos, on continue?
    information fournie par AFP 22.01.2026 08:59 

    Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales, à l'instar des débats à Strasbourg, Paris ou Lyon. Dans la métropole ... Lire la suite

  • DANONE : Baissier mais survendu
    DANONE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank