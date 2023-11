Stabilité des prix à la production en France en octobre

(AOF) - Les prix de production de l’industrie française sont stables en octobre sur un mois après une progression de 0,7% en septembre. Sur un an, les prix de production de l’industrie française continuent de diminuer, reculant de 1,4% le mois dernier après un repli de 2,6% en septembre. Hors énergie, les prix de production de l’industrie française se replient sur un mois (-0,2 % en octobre 2023 après +0,2 % en septembre) et décélèrent sur un an (+0,6 % après +1,2 %).