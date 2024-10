Stabilité des intentions d'embauche de cadres pour le 4e trimestre (Apec)

(AOF) - "Pour le quatrième trimestre 2024, les intentions d’embauche de cadres et les difficultés de recrutement anticipées se maintiennent", annonce l’Apec (Association pour l’emploi des cadres) dans son baromètre. Les intentions d’embauche pour le quatrième trimestre (10 %) sont comparables à celles du deuxième trimestre (9 %), mesurées avant la dissolution de l’Assemblée nationale, et les intentions de recrutement à 3 mois sont stables sur un an (10 % pour le quatrième trimestre 2023).

Les difficultés de recrutement anticipées restent prégnantes (74 % pour le quatrième trimestre 2024 contre 75 % pour le quatrième trimestre 2023).

"Les intentions d'embauche de cadres se maintiennent malgré la situation politique et économique", résume l'association.