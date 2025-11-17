 Aller au contenu principal
Stabilité des actions et des obligations à l'approche de la publication des résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 10:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Emploi américain et résultats de Nvidia en tête de la semaine à venir

*

Stabilité des actions européennes, hausse de 1 % du Nasdaq à terme

*

Le conflit entre la Chine et le Japon fait chuter les actions du secteur du tourisme

(Les prix sont actualisés en vue de l'ouverture des marchés européens) par Lawrence White

Les actions et les rendements obligataires sont restés fermes lundi, alors que les marchés ont pris une pause après une secousse dans les valeurs technologiques la semaine dernière, qui pourrait reprendre ou s'inverser lorsque le fabricant de puces Nvidia NVDA.O , qui pèse 5 000 milliards de dollars, publiera ses résultats mercredi.

Les investisseurs attendent également les principales données sur l'emploi aux États-Unis, attendues jeudi, même si le rapport pourrait se contenter de confirmer les enquêtes précédentes du marché privé montrant que le marché de l'emploi a ralenti.

L'indice de référence européen des 600 grandes valeurs

.STOXX a augmenté de 0,1 % dans des échanges modérés lundi matin, et Wall Street semble vouloir suivre cette tendance stable, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ayant progressé de 0,6 % et ceux du Nasdaq 100 NQc1 ayant augmenté de 1 %.

Les attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains en décembre sont tombées à moins de 50 % suite aux hésitations des décideurs politiques. Cela a commencé à exercer une pression sur les actions, en particulier dans le secteur technologique, très dynamique et sensible aux taux d'intérêt.

LES TENSIONS ENTRE LA CHINE ET LE JAPON FONT CHUTER LES ACTIONS EN ASIE

En Asie, le Nikkei .N225 a chuté de 0,2%, les valeurs du tourisme et de la vente au détail ayant fortement baissé après que la Chine ait déconseillé à ses citoyens de se rendre au Japon.

Les actions de l'opérateur de grands magasins Isetan Mitsukoshi 3099.T , de la société mère de Muji Ryohin Keikaku

7453.T et du fabricant de cosmétiques Shiseido 4911.T ont enregistré des baisses d'environ 10%.

En Australie, une chute de 0,6% pour BHP BHP.AX après que la Haute Cour de Grande-Bretagne l'ait jugée responsable de l'effondrement d'un barrage au Brésil a maintenu la bourse à l'horizontale .AXJO . Les indices de Hong Kong

.HSI et de Chine .CSI300 ont chacun baissé d'environ 1%.

Les données ont montré que l'économie japonaise s'est contractée pour la première fois en six trimestres en raison de l'impact des droits de douane américains . Cependant, c'est un rapport du Nikkei sur un plan de relance de 110 milliards de dollars qui a pesé sur les obligations et a envoyé les rendements à 20 ans JP20YTN=JBTC à un plus haut de 26 ans de 2,75%. JP/

Certains analystes voient également des risques pour le yen si la confiance dans la discipline fiscale est ébranlée, comme ce fut le cas en Grande-Bretagne la semaine dernière lorsque les actions, les obligations et la livre sterling ont chuté à la suite d'informations selon lesquelles la ministre des finances Rachel Reeves reculait devant les hausses d'impôts. GB/

Les rendements du Trésor américain à dix ans US10YT=RR sont restés stables à 4,1347% et le 10 ans allemand DE10YT=RR , la référence pour la zone euro, s'est également maintenu à 2,715% après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 7 octobre à 2,718%.

Les indices de Wall Street se sont remis vendredi d'une chute brutale pour clôturer en ordre dispersé, avec une légère baisse pour le S&P 500 .SPX et un gain modeste pour le Nasdaq

.IXIC .

LES RESULTATS DE NVIDIA ET LE RALENTISSEMENT DE L'EMPLOI AUX ETATS-UNIS EN LIGNE DE MIRE

La principale publication américaine cette semaine sera le rapport sur l'emploi de septembre, qui a été reporté à jeudi.

Les chiffres pourraient être trop anciens pour être d'une grande utilité, étant donné que les enquêtes privées ont déjà signalé un ralentissement du marché de l'emploi.

"S'il ne fait que confirmer cela, il ne changera pas le discours des responsables de la Fed les plus faucons. Ils sont plus préoccupés par les risques de hausse de l'inflation, et les données de l'IPC seront donc cruciales pour eux", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche en Asie chez ANZ.

Vendredi, les attentes de réduction des taux se sont refroidies lorsque Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City, et Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, ont émis des doutes sur la nécessité de réduire les taux le mois prochain.

Home Depot HD.N , Target TGT.N , Walmart WMT.N et Nvidia publient leurs résultats cette semaine aux États-Unis et tous les regards sont tournés vers le fabricant de puces, pour lequel la réaction du marché s'annonce comme un test du rallye étincelant.

Les actions de Nvidia ont grimpé d'environ 1 000 % depuis le lancement du ChatGPT en novembre 2022. Cela inclut un gain de plus de 40 % depuis le début de l'année, qui a fait de Nvidia la première entreprise à dépasser les 5 000 milliards de dollars en valeur de marché le mois dernier.

Sur le marché des changes, le dollar américain a légèrement progressé, maintenant l'euro EUR= juste en dessous de 1,16 dollar et progressant sur les autres devises principales.

L'or XAU= a légèrement baissé à 4 072 dollars l'once, bien que le métal précieux ait grimpé de 55 % cette année à partir d'un prix de 2 624 dollars l'once le 1er janvier, la demande de valeur refuge, les tensions géopolitiques et les attentes de baisse des taux ayant renforcé son attrait.

Les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 ont glissé de 0,64% à 63,98 dollars alors que le chargement a repris dans un hub russe touché précédemment par une attaque ukrainienne O/R

Le bitcoin BTC= , qui s'est récemment comporté comme un baromètre de l'humeur des valeurs technologiques, connaît sa plus forte chute hebdomadaire depuis mars, ayant perdu plus de 10% la semaine dernière. Il s'est négocié lundi à 95 517 dollars, en hausse de 2 %.

