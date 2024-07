Stabilité de l'euro face au dollar

"Le PMI composite étant désormais inférieur à 50, notre prévision immédiate du PIB prévoit que la croissance économique diminuera de 0,4% au troisième trimestre par rapport au deuxième. Bien qu'il soit encore tôt et que de nombreuses données restent à venir, le second semestre de l'année commence sur une note très faible", a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

L'économie allemande est victime de la faiblesse du secteur manufacturier, dont le PMI est passé de 43,5 à 42,6 entre juin et juillet. Il était anticipé à 44,1. Le PMI pour les services est, lui, passé de 53,1 à 52 entre juin et juillet. Il était attendu à 53,2.

(AOF) - L'euro est stable à 1,0855 dollar après être tombé à 1,0826 dans la matinée. Il a alors été affaibli par l'annonce inattendue de la contraction du secteur privé allemand en juillet. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,7 en juillet contre un consensus de 50,7, a indiqué S&P Global. Il était de 50,4 en juin. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

