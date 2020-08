Stabilité (+ 0,2%) du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020

Réalisations



Dans le contexte très particulier du second trimestre, le chiffre d'affaires a été finalement meilleur qu'anticipé.



Grâce à la bonne résistance des volumes, au mix d'activités du groupe (proportion significative de contrats récurrents, clients globalement peu exposés), à son organisation en sociétés spécialisées et au recours au dispositif d'activité partielle, le résultat opérationnel du semestre a été, lui aussi, plus élevé que prévu : 8,7% du chiffre d'affaires (¹), à comparer à 9,1% pour les six premiers mois de 2019 (²).



Au 30 juin 2020, la trésorerie nette des dettes financières (hors dettes de loyers IFRS16) s'élève à 228,9 M€ contre 182,3 M€ un an plus tôt.



(¹) Non audité et après 0,3% de charges liées aux actions gratuites.

(²) Hors plus-value de cession.



Perspectives



Le démarrage en cours de nouveaux contrats récurrents a généré une hausse des effectifs (croissance nette de 80 personnes sur le 1er semestre 2020).



Malgré les incertitudes quant à l'évolution de la crise sanitaire, l'intensité de la crise économique et au probable durcissement du marché, NEURONES rehausse ses prévisions du 6 mai 2020 et table désormais pour l'ensemble de l'année sur :

- un chiffre d'affaires d'au moins 495 M€ (vs 475 M€),

- un résultat opérationnel d'au moins 8% (vs 6%).



A moyen terme, la crise actuelle devrait avoir un effet accélérateur sur la transformation digitale des organisations, ce qui sera favorable pour les offres du groupe.