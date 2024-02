Stabilisation de la parité dollar-yen à un niveau élevé

(AOF) - Le dollar grappille 0,04% à 149,325 yens après avoir touché plus tôt dans la journée un nouveau plus haut 2024 à 149,595. L’année dernière, la devise américaine était montée jusqu’à 151,91 yens en novembre alors que la Banque du Japon s’accroche à sa politique monétaire ultra-accommodante. "Le regain de faiblesse du yen a suscité des commentaires du ministre japonais des finances, M. Suzuki, qui a déclaré qu'il surveillera de près les marchés des changes tout en rappelant qu'il est important que les devises évoluent de manière stable et reflètent les fondamentaux", explique MUFG.