STAAR Surgical en hausse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action du fabricant de lentilles STAAR Surgical

STAA.O progresse de 3,5 % à 26,3 dollars en pré-ouverture ** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre , qui s'élève à 93,5 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'établissaient à 90,6 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La société explique que ces résultats s’expliquent par une augmentation des interventions liées au Nouvel An chinois et, surtout, par un changement dans les modalités des examens de la vue pour le recrutement militaire

** STAAR Surgical commercialise des lentilles ophtalmiques implantables ainsi que des systèmes permettant de les poser dans l’œil

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action affiche une hausse de 10 %