ST-Micro : triplement du cours depuis des 21,7E du 18 décembre 2025

Rien n'arrête plus ST-Micro, et surtout pas un "P/E" passé de 25 à 65 en 5 mois : le titre matérialise un gros "gap d'évasion" au-delà de 60,3E pour aller inscrire un nouveau record historique, 30% au-delà de celui des 50 de juillet 2023.

De facto, le cours qui a triplé depuis les 21,7E du 18 décembre 2025... et il s'en faut de pour un triplement sur l'année 2026 : parti de 22,12E le 31/12/2025, les 66,36E ne sont plus très loin, et totalement réalisables au rythme actuel d'ici la clôture (la prolongation du canal haussier intraday donne déjà un objectif de 67E).