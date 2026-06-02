 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ST-Micro : triplement du cours depuis des 21,7E du 18 décembre 2025
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 11:23

Rien n'arrête plus ST-Micro, et surtout pas un "P/E" passé de 25 à 65 en 5 mois : le titre matérialise un gros "gap d'évasion" au-delà de 60,3E pour aller inscrire un nouveau record historique, 30% au-delà de celui des 50 de juillet 2023.

De facto, le cours qui a triplé depuis les 21,7E du 18 décembre 2025... et il s'en faut de pour un triplement sur l'année 2026 : parti de 22,12E le 31/12/2025, les 66,36E ne sont plus très loin, et totalement réalisables au rythme actuel d'ici la clôture (la prolongation du canal haussier intraday donne déjà un objectif de 67E).

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
65,480 EUR MIL +10,42%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
79,85 -28,58%
SOITEC
155,45 +5,60%
CAC 40
8 204,73 +0,71%
Pétrole Brent
93,68 -1,65%
HAFFNER ENERGY
0,3315 +1,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank