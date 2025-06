ST-Micro : s'envole de +3% au-delà de 26E, vise 26,75E information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 17:51









(CercleFinance.com) - ST-Micro s'envole de +3% au-delà de 26E : le titre franchit coup sur coup la grosse résistance des 24E (du 6 au 10 mars) puis les 25E (ex-'gap' du 26 février) et devrait donc s'en aller tester les 26,75E, l'ex-zénith du 21 février.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 25,770 EUR MIL +2,87%