Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : retombe sous les 37,5E information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - ST-Micro retombe sous les 37,5E (petit plancher du 5 mai) : la contreperformance du titre (-17%) contraste singulièrement avec la furia haussière des valeurs de semiconducteurs aux US et au RU (et notamment AMD ou ARM au Royaume Uni).

ST-Micro pourrait bien effectuer un re-test imminent du plancher annuel des 36,26E du 2 mai dernier







Valeurs associées STMICROELECTR MIL 0.00% STMICROELECTR MIL -3.09% STMICROELECTR MIL -2.70%