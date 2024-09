Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro: referme le 'gap' des 27,27E du 3 septembre information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Le puissant rebond du 'SOXX' jeudi soir à Wall Street permet à ST-Micro de se reprendre et de s'éloigner du plancher annuel des 24,8E du 23/09.

Le titre semble bien parti pour retracer la résistance des 28,8E du 30/08 au 03/09









Valeurs associées STMICROELECTR 27,21 EUR MIL +4,98%