ST-Micro : referme le 'gap' des 22,48E du 3 juin information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Pas d'amorce de sursaut technique pour ST-Micro qui dévisse de -17% en 48H et s'enfonce sous 33,5E (l'ex-zénith de la mi-mai) pour refermer le 'gap' des 22,48E du 3 juin.

Le prochain support se situe bien vers 21,5E, c'est à dire le double plancher des 23 mai et 2 juin.



Valeurs associées STMICROELECTRONICS 22,535 EUR MIL +0,22%