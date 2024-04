Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : rebondit de +7% vers 39,8E information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Une reprise en 'V' sur 36,4E (le 22 avril) semble s'affirmer et ST-Micro rebondit de +7% vers 39,8E, avec à la clé l'ouverture d'un gros 'gap' au-dessus de 37,69E.

Le premier objectif d'une telle configuration -le comblement du 'gap' des 38,68E du 15 avril- est largement atteint, reste à finaliser le 'V' en allant tester le palier crucial des 40E (ex-support 2 au 5 février puis du 19 au 28 mars dernier).





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +6.27%