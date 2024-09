Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : pullback sous les 25E information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 19:24









(CercleFinance.com) - ST-Micro subit pullback sous les 25E (le titre finit de surcroit lanterne rouge du CAC40), ce qui ramène le cours sur ses plus bas niveaux depuis le 10 septembre 2020.

La récente cassure des 26E préfigurait une nouvelle séquence baissière, en direction du plancher des 23E du 8 septembre 2020... dans le meilleur des cas.

Dans un scénario moins favorable, le test des 21,5E (support abordé fin mai 2020) paraît plausible.





Valeurs associées STMICROELECTR 25,58 EUR MIL +2,73%