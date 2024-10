Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : plancher des 24,9E du 16/09 menacé information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - La situation devient tendue pour ST-Micro qui menace le plancher crucial des 24,9E du 16/09, puis 28 et 29/09.

En cas de rupture, gros risque de voir la correction s'accélérer en direction de 22,6E, zone de soutien testée début septembre 2020, et qui fut aussi une résistance majeure mi-juin 2018.





Valeurs associées STMICROELECTR 25,03 EUR MIL -2,81%