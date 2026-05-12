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ST-Micro : harami baissier sous 50,3E, chute de -5,2% vers 47,7E
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:54

ST-Micro dessine un harami baissier sous 50,3E et chute de -5,2% vers 47,7E.
La tendance haussière est loin d'être invalidée, mais les corrections majeures s'amorcent souvent avec l'apparition de ce type de figure.
Le titre devrait commencer par refermer le "gap" des 46E du 30 avril, puis pourrait s'en aller combler celui des 38,44E, puis celui des 34,95E du 16 avril (niveau actuel de la MM50).
Le plus gros "gap" à combler se situe vers 31,07E et remonte au 7 avril dernier (la MM100 se situe dans cette zone).
Pour mémoire, la MM200 transite dans la zone des 26E, soit à pratiquement 50% de distance du récent zénith des 50,86E.

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