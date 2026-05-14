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ST-Micro : doublement en 7 semaines, triplement en 6 mois à 55,8E
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 17:39

ST-Micro bondit de 6% vers 55,90E et engrange 15% en 2 séances depuis le test des 47,5E ce 12 mai.
Le titre poursuit son rallye sans avoir refermé le "gap" des 46E du 30 avril: le gain dépasse les 100% depuis le test des 27E le 23 mars : une des hausses les plus spectaculaires de l'histoire du titre, surtout en bien moins de 2 mois, et c'est un triplement du cours depuis le test des 18,2E le 21 novembre 2025, là encore, une performance sans précédent depuis avril 2016/mai 2017 (quasi triplement, mais en 13 mois et non en 6).

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