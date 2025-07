ST-Micro : dévisse de -13% sous 23,4E, -15% en 3 séances information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - C'est un coup de massue historique qui s'abat sur ST-Micro qui dévisse de -13% sous 23,4E, pulvérisant l'ex-plancher du 6 au 23 juin.

Le titre qui perd 15% en 3 séances efface tous ses gains depuis le 4 juin et s'apprête à refermer le 'gap' des 22,48E du 3 juin.

Le prochain support se situerait vers 21,5E, c'est à dire le double plancher des 23 mai et 2 juin.

STM est victime de l'annonce d'une perte d'exploitation (suite à une dépréciation de 190Mns$), des charges de restructuration (5.000 suppressions d'emplois) et d'autres coûts pour le trimestre.

Sans les frais de restructuration et de dépréciation, ST Micro aurait affiché un bénéfice de 57 millions... qui serait également bien modeste.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 24,130 EUR MIL -10,53%