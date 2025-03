ST-Micro : avance de près de +5%, se rapproche des 24E information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 12:44









(CercleFinance.com) - Après une entame de séance timide, ST-Micro accélère à la hausse, avance de près de +5% et se rapproche des 24E.

Le titre retrace sa résistance du 6 au 10 mars, l'étape suivante sera le retracement du petit 'gap' des 25,05E du 26 février, puis ce sera au tour du 'pic' annuel des 25,815E du 7 janvier.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 23,775 EUR MIL +3,73%