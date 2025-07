ST-Micro : amorce un pullback sous 28,4E, retombe sur 27,6E information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - ST-Micro amorce un pullback sous 28,4E et retombe sous les 27,6E : rien d'inquiétant à ce stade mais tout de même un petit risque de double-top sous 28,3/28,4E qui pourrait se confirmer sous 27,1E (ex-zénith du 24/02), avec un prochain soutien à préserver vers 25E





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 27,545 EUR MIL -3,01%