ST-Micro : à la peine, comme tout le secteur des 'semi' à W-Street information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 16:46









(Zonebourse.com) - La fin de mois prend une tournure un peu inattendue à Wall Street ce 29/08 : ST-Micro est à la peine, comme tout le secteur des 'semi' sur le Nasdaq, avec Nvidia -3%, AMD -3,5%, Broadcom -4%... et -16% sur Marvell.

STM semble susceptible de revenir s'appuyer sur 22,2/22,15E avant de tenter de nouveau le débordement des 24E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 23,245 EUR MIL -2,23%