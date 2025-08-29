 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 728,00
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ST-Micro : à la peine, comme tout le secteur des 'semi' à W-Street
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 16:46

(Zonebourse.com) - La fin de mois prend une tournure un peu inattendue à Wall Street ce 29/08 : ST-Micro est à la peine, comme tout le secteur des 'semi' sur le Nasdaq, avec Nvidia -3%, AMD -3,5%, Broadcom -4%... et -16% sur Marvell.
STM semble susceptible de revenir s'appuyer sur 22,2/22,15E avant de tenter de nouveau le débordement des 24E.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
23,245 EUR MIL -2,23%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank