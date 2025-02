ST-Micro : +8%, tutoie les 25E information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 16:24









(CercleFinance.com) - Une actualité spéculative sur le secteur (rachat d'Intel par TSMC et Broadcom), un relèvement de recommandation de broker et il n'en fallait pas moins pour propulser ST-Micro 8% plus haut, et tutoyer les 25E.

Le prochain objectif se situe désormais vers 25,8E (ex-zénith du 7 janvier).





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 24,94 EUR MIL +7,87%