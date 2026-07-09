ST-Micro : 6% vers 62 EUR

ST-Micro s'envole 6% vers 62 EUR : le titre profite d'un retour en force des acheteurs sur les semiconducteurs ce matin en Corée du Sud (et d'une IPO de HK Hynix à W-Street sursouscrite 7 fois) 6% vers 62 EUR.

Le titre pourrait tester la MM20 qui gravite vers 64,2EUR avant le weekend, l'objectif suivant serait 66EUR puis le comblement du "gap" des 68,04EUR du 22 juin.