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ST-micro : -5,4%, confirme la cassure du support des 27E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 11:24

ST-micro chute de -5,4% et confirme la cassure du support des 27E : le prochain objectif devient 25E, l'ex-"gap" du 26 février, puis 24E, la zone où les MM100 et MM200 se regroupent.
Mais la correction devrait se prolonger en direction de 23E, l'ex-plancher du 20 janvier (à l'ouverture) et 2 février (en intraday).

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