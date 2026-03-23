ST-micro : -5,4%, confirme la cassure du support des 27E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 11:24
Mais la correction devrait se prolonger en direction de 23E, l'ex-plancher du 20 janvier (à l'ouverture) et 2 février (en intraday).
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