ST-Micro : -4,3% sous 27E, prochain support vers 25E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 17:54









(CercleFinance.com) - ST-Micro décoche de -4,3% sous 27E, dans le sillage du secteur de 'semi' aux Etats Unis, lesquels alignent une seconde séance de baisse appuyée.

La cassure du palier des 27,1E pourrait préfigurer une correction en direction de 25E, l'ex-plancher du 6 au 23 juin.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 26,970 EUR MIL -4,34%