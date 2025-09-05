ST-Micro : +3,8% vers 22,8E, perte hebdo réduite de -5,7 à -1,9%
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 17:49
Le titre continue cependant de dériver latéralement au sein d'un corridor 21,3/23,8E, avec une dynamique globale qui reste négative depuis l'ouverture du 'gap' baissier sous 26,83E le 23 juillet dernier.
Valeurs associées
|22,810 EUR
|MIL
|+3,82%
A lire aussi
-
Après une semaine d'atermoiements et faisant fi des menaces de Donald Trump, la Commission européenne a annoncé vendredi infliger une amende de 2,95 milliards d'euros à Google. L'exécutif européen a estimé que le géant américain de la tech avait abusé de sa position ... Lire la suite
-
France: Crédit Agricole proche d'un accord pour solder un litige fiscal lié aux dividendes, selon une source
Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement de Crédit Agricole SA, est sur le point de solder une enquête pénale en acceptant de verser une amende concernant des opérations d'arbitrage des dividendes, a indiqué une source proche du dossier ... Lire la suite
-
par Foo Yun Chee La Commission européenne a infligé vendredi une amende de 2,95 milliards d'euros à Google pour pratiques anticoncurrentielles lors de l'usage de ses technologies publicitaires ("adtech"). Il s'agit de la quatrième amende infligée par la Commission ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi après la publication du rapport mensuel sur l'emploi US qui alimente les anticipations d'une prochaine réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) mais traduisent une économie américaine morose. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer