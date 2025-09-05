 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 673,50
-0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ST-Micro : +3,8% vers 22,8E, perte hebdo réduite de -5,7 à -1,9%
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 17:49

(Zonebourse.com) - Dopé comme tout le secteur des 'semi' par les +10% de Broadcom, ST-Micro rebondit de +3,8% (vers 22,8E) et réduit sa perte hebdomadaire de -5,7 à -1,9%.
Le titre continue cependant de dériver latéralement au sein d'un corridor 21,3/23,8E, avec une dynamique globale qui reste négative depuis l'ouverture du 'gap' baissier sous 26,83E le 23 juillet dernier.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
22,810 EUR MIL +3,82%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank