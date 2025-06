ST-Micro : -3,5% vers 25,5E, surveiller 24,8E information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - ST-Micro décroche de -3,5% vers 25,5E et ébauche une figure de retournement qui se trouverait validée sous 24,8E.

Le titre pourrait alors revenir combler le 'gap' des 22,48E du 3 juin puis reprendre appui sur 21,7E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 25,615 EUR MIL -3,27%