ST-Micro : +16% sur la semaine, retrace niveaux du 30/10 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 13:03









(CercleFinance.com) - ST-Micro teste les 27E, soit une envolée de +16% sur la semaine.

Le titre retrace ses niveaux du 30/10/2024 et le prochain objectif devient 27,45E, l'ex-zénith du 27 septembre.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 26,70 EUR MIL +1,23%