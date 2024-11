Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro :-10% en 4 jours, cassure du support à 24,9E validé information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - ST-Micro aligne 4 séances de repli consécutif et -10% en cumulé: la cassure du support à 24,8E des 16 et 20 septembre puis 16 octobre est validée.

La sortie 'par le bas' du corridor 28,8/24,8E valide mécaniquement un objectif de 20,8E et peut être même 19,7E (plancher du 21 avril 2020).





Valeurs associées STMICROELECTR 24,10 EUR MIL -3,06%