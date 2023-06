Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client St Gobain : teste 56,6E, proche du zénith des 58,3E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Saint Gobain tente de soulever la résistance des 56,6E et rattrape déjà le dividende de 2E versé le 12 juin: le titre pourrait alors retracer le record des 58,3E du 3 mars.

Mais la construction haussière demeure fragile car le cours n'a pas comblé le 'gap' des 53,26E du 17 mai.

En cas de repli, le titre pourrait s'appuyer sur le palier de soutien qui se dessine vers 52E (support oblique moyen terme); le suivant se situe vers 51/50,8E (il remonte au 5 mai).





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.37%