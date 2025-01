ST: de l'électricité renouvelable achetée à TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 15:34









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mardi que TotalEnergies lui fournirait 1,5 TWh d'électricité renouvelable en France sur une période de 15 ans.



Dans un communiqué, le fabricant de semi-conducteurs indique avoir conclu avec le groupe énergétique un contrat d'achat d'électricité (PPA) 'physique' portant sur l'approvisionnement de ses sites.



A la différence d'un PPA 'virtuel', dans lequel seules les garanties d'origine renouvelables sont livrées au client, et l'électricité produite est vendue au réseau, un PPA 'physique' prévoit que l'électricité et les garanties d'origine renouvelable associées soient directement livrées au client.



L'électricité doit provenir de deux fermes éolienne et solaire récemment mises en production, d'une puissance totale de 75 mégawatts (MW), opérées par TotalEnergies.



ST souligne qu'il s'agit de la première fois qu'un contrat de ce type d'une durée de 15 ans est signé en France.



Le fabricant de puces rappelle qu'il s'est donné comme objectif d'atteindre la neutralité carbone dans ses activités opérationnelles d'ici à 2027, notamment en s'approvisionnant à 100% en énergies renouvelables.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 23,84 EUR MIL -2,20%