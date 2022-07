SSGA recrute une responsable dette émergente

(NEWSManagers.com) - State Street Global Advisors vient de recruter Jennifer Taylor en tant que responsable dette émergente et gérante senior dans la division Global Fixed Income Beta Solutions. L’intéressée vient de Janus Henderson où elle a bâti et géré l’activité de dette émergente à Londres. Précédemment, elle a travaillé pour Thames River Capital et JP Morgan.

Chez SSGA, Jennifer Taylor dirigera une équipe de gérants en stratégies dette émergente totalisant environ 35 milliards de dollars. Cela couvre à la fois des fonds et des mandats en devises fortes et locales. Jennifer Taylor est basée à Londres et rattachée à Abhishek Kumar, responsable des stratégies monde, EMEA et APAC.